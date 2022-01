కరోనా కల్లోలం : నలుగురు సుప్రీం న్యాయమూర్తులు - 400 మంది పార్లమెంట్ సిబ్బందికి పాజిటివ్..!!

India

oi-Sai Chaitanya

దేశంలో మరోసారి కరోనా కల్లోలం మొదలైంది. దేశ వ్యాప్తంగా రోజు రోజుకీ కేసుల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగిపోతోంది. కొత్త సంవత్సరం నుంచి ప్రారంభమైన సమయం లో మొదలైన కేసుల సంఖ్య.. వారం రోజుల్లోనే నిత్యం లక్షకు పైగా కేసులు నమోదవుతున్నాయి. గడిచిన 24 గంటల్లో దేశ వ్యాప్తంగా 1,59,632 మంది వైరస్ బారిన పడ్డారు. కరోనా వల్ల మరో 327మంది మృతి చెందారు. 40,863 మంది వైరస్​ నుంచి కోలుకున్నారు. కొవిడ్​ విపరీతంగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో దేశంలో రోజువారీ పాజిటివిటీ రేటు 10.21 శాతానికి పెరిగినట్లు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపింది.

English summary

Four judges of the Supreme Court and the staff and security personnel working in Parliament took Covid tests, out of which more than 400 people tested positive.