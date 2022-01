బీజేపీ ప్రధాన కార్యాలయంలో కరోనా కల్లోలం: 42మంది సిబ్బందికి కరోనా; ఎన్నికల సమావేశాలపై ఎఫెక్ట్!!

India

దేశంలో కరోనా పంజా విసురుతూనే ఉంది. ఇక రాజకీయ పార్టీల నాయకులకు కరోనా టెన్షన్ పుట్టిస్తుంది. ఇప్పటికే దేశ వ్యాప్తంగా రాజకీయ ప్రముఖులు కరోనా మహమ్మారి బారిన పడ్డారు. ఇక ఇప్పుడు ఐదు ప్రధాన రాష్ట్రాలలో ఎన్నికల సమయం కావటంతో ఈ సంఖ్య మరింత పెరిగే ప్రమాదం లేకపోలేదు. తాజాగా భారతీయ జనతా పార్టీ (బిజెపి) ప్రధాన కార్యాలయంలోని 42 మంది సభ్యులకు కోవిడ్-19 పాజిటివ్ అని తేలింది. ఇది బీజేపీకి పెద్ద ఇబ్బందిగా మారింది.

Corona cases reported in BJP headquarters in new Delhi. The corona infected 42 security personnel and office staff. The BJP is embarrassed by the corona effect on five state election meetings.