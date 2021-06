వెయ్యి లోపు మరణాలు..46,148 కొత్త కేసులు: భారత్ కు కరోనా నుండి కాస్త ఊరట !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసుల ఉధృతి కాస్త తగ్గుముఖం పడుతోంది. తాజాగా గత 24 గంటల్లో 46,148 కొత్త కరోనావైరస్ కేసులు, 979 మరణాలు నమోదయ్యాయని కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ తెలిపింది. నిన్న కరోనా కారణంగా 50,040 కొత్త కేసులు మరియు 1258 కొత్త మరణాలను నివేదించినప్పుడు ఈ సంఖ్య ఆదివారం కంటే కొంచెం తక్కువగా ఉంది.సుమారు రెండున్నర నెలల తర్వాత కరోనా కారణంగా మృతి చెందిన వారి సంఖ్య 1000 లోపు నమోదయింది. ఇది కాస్త ఊరట కలిగిస్తున్న అంశంగా మారింది.

English summary

India registered 46,148 fresh Covid cases in the last 24 hours and 979 deaths, taking the overall cases to 3,02,79,331 and the total number of deaths to 3.96 lakh. The drop in daily cases in the last few weeks comes after a tough battle against the second wave.