అదుపుతప్పి జనాలపైకి దూసుకెళ్లిన ఎలక్ట్రిక్ బస్సు: ఐదుగురు మృతి, పలువురికి గాయాలు

oi-Rajashekhar Garrepally

లక్నో: ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కాన్పూర్‌లో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం సంభవించింది. శనివారం కాన్పూర్‌లోని టాట్ మిల్ క్రాస్‌రోడ్ సమీపంలో ఎలక్ట్రిక్ బస్సు అదుపు తప్పి అనేక మంది ప్రయాణికులను ఢీకొట్టడంతో ఐదుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. మరికొంత మంది గాయపడ్డారు. ఘటనపై స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

బస్సు ప్రమాదంలో మూడు కార్లు, పలు బైక్‌లు సహా పలు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. బస్సు డ్రైవర్ పరారీలో ఉన్నాడు. పోలీసులు అతని కోసం వెతుకుతున్నారని ఈస్ట్ కాన్పూర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ ప్రమోద్ కుమార్ తెలిపారు.

క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించామని, కేసు దర్యాప్తు ప్రారంభించామని డీసీపీ తెలిపారు. కాగా, రాష్ట్రపతి రామ్‌నాథ్ కోవింద్ మృతుల కుటుంబాలకు సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వ్యక్తులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.

