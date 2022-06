video viral:ఐదేళ్ల చిన్నారిని వేధించిన తల్లిపై కేసు.. ఆ సమయంలో తండ్రి లేరట..?

India

oi-Shashidhar S

హోం వర్క్ చేయలేదని చిన్నారిపై ఓ తల్లి దేశ రాజధానిలో కర్కశత్వం చూపిన సంగతి తెలిసిందే. పొరుగింటి వారు వీడియో తీసి.. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. ఇంకేముంది తెగ వైరల్ అయ్యింది. దీంతో ఢిల్లీ పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. చిన్నారి తల్లిపై చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఇప్పటికే కేసు నమోదు చేశారు. అయితే తల్లి అలా ప్రవర్తించిన సమయంలో.. ఇంట్లో ఎవరూ లేకపోవడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.

English summary

Delhi Police have taken action and shared the information through a tweet. girl's father said that he was not at home. police have booked the girl's mother in the case