దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా 74వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు; తొలిసారి ప్రధాన ఆకర్షణగా..

దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా 74వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈసారి ప్రధాన ఆకర్షణగా స్వదేశీ ఆయుధాల ప్రదర్శన నిలవనుంది.

74వ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను దేశవ్యాప్తంగా అత్యంత ఘనంగా భారతదేశం నిర్వహిస్తోంది. భారత రాజ్యాంగ అమలులోకి వచ్చిన 1950 జనవరి 26వ తేదీ నుండి దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి సంవత్సరం గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను అత్యంత ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం.

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో భారత త్రివిధ దళాల కవాతుతో గణతంత్ర వేడుకలను సగర్వంగా నిర్వహించుకుంటున్నాం. నేడు ఢిల్లీలోని రాష్ట్రపతి భవన్ నుంచి రాజ్ పథ్, ఇండియా గేట్ మీదగా ఎర్రకోట వరకు కవాతు కొనసాగుతుంది. ఇండియన్ ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ఫోర్స్ సంయుక్తంగా భారీ కవాతును నిర్వహించి భారతదేశ సమగ్రతను చాటుతారు.

