76వ స్వాతంత్ర్య వేడుకలు: ఎర్రకోటపై జాతీయజెండాను ఆవిష్కరించిన ప్రధాని మోడీ.. ఉద్వేగంగా మోడీ ప్రసంగం!!

India

75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న భారతదేశ స్వాతంత్ర్యాన్ని పురస్కరించుకొని దేశవ్యాప్తంగా వజ్రోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈసారి ఆజాదీ కా అమృత్ మహోత్సవ్ పేరుతో సంబరాలను నిర్వహించాలని, హర్ ఘర్ తిరంగా యాత్రను చేపట్టాలని సూచించడంతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రజల నుండి హర్ ఘర్ తిరంగా యాత్రకు విశేషమైన స్పందన వచ్చింది.

ఇదిలా ఉంటే నేడు 75 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకుని 76వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెట్టిన భారత దేశ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ వేడుకలు ఎర్రకోట లో అత్యంత ఘనంగా జరుగుతున్నాయి. ఎర్రకోటపై జాతీయ జెండాను ప్రధాని నరేంద్రమోడీ ఆవిష్కరించారు.

English summary

The 76th Independence Day celebrations are going on all over the country. After unfurling the national flag at the Red Fort, Prime Minister Modi addressed the people of the country in an emotional speech. Modi asked the youth to make India a developed country by 2047.