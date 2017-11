National

Narsimha

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Students of a girls’ school in Arunachal Pradesh were allegedly forced to undress by three teachers as a punishment for writing vulgar words against the head teacher.టీచర్‌పై అసభ్య రాతలు రాశారనే నెపంతో 88 మంది విద్యార్థులను తోటి విద్యార్థుల ముందే నగ్నంగా నిలబెట్టిన ఘటన అరుణాచల్‌ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చోటు .