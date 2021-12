పిల్లలు జరభద్రం: 18 ఏళ్లలోపు వారిపై ఒమిక్రాన్ పంజా: మూడు రాష్ట్రాల్లో భారీగా కేసులు

India

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్‌కు చెందిన ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ కట్టుతప్పినట్టే కనిపిస్తోంది. రోజురోజుకూ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య భారీగా పెరుగుతోంది. అనేక రాష్ట్రాలకు విస్తరించింది. దేశంలో ఇప్పటిదాకా నమోదైన మొత్తం ఒమిక్రాన్ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 300లకు దాటేసింది. తెలంగాణ సహా మహారాష్ట్ర, ఢిల్లీ, కర్ణాటకల్లో వాటి సంఖ్య అనూహ్యంగా పెరిగింది. కొత్తగా తమిళనాడులోనూ ఎంట్రీ ఇచ్చింది కొత్త మహమ్మారి. ఒకేసారి 31 కేసులు అక్కడ రికార్డయ్యాయి. ఈ కేసులు ఇక్కడితో ఆగిపోతాయనడానికి ఎలాంటి గ్యారంటీ ఉండట్లేదు.

Four of the 23 Omicron cases discovered in Maharashtra and three out of seven in Gujarat on Thursday were among people below the age of 18 years. Two out of 13 new cases of Omicron in Karnataka among children.