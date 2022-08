అతని సంకల్పం ముందు అంధత్వం ఓడిపోయింది.. రూ.51లక్షల జీతంతో మైక్రోసాఫ్ట్ లో ఉద్యోగం వరించింది!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

అన్ని శరీర భాగాలు సక్రమంగా ఉన్నప్పటికీ ఏ పనీ చేయకుండా తిరుగుతున్న యువత అనేక మంది ఉన్న నేటి రోజుల్లో, అవయవ లోపం ఉన్నా ఆ లోపాన్ని అధిగమించి అద్భుతమైన విజయాలను సాధిస్తున్న వారు ఎంతోమంది మన సమాజంలో ఉన్నారు. శరీరంలో ఏ భాగం పని చేయకున్నా ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది. అందులోనూ సర్వేంద్రియాణం నయనం ప్రధానం అని పెద్దలు చెప్పినట్టు కళ్ళు లేకపోతే అన్నిటికంటే దుర్భరమైన పరిస్థితి ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితిని సైతం ఎదుర్కొని తనకు వచ్చిన ఎన్నో కష్టాలను అధిగమించి, జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుకోవాలని భావించిన ఓ వ్యక్తి సంకల్ప బలం ముందు అంధత్వం ఓడిపోయింది. ఏకంగా మైక్రోసాఫ్ట్ అలాంటిది కంపెనీలో 51 లక్షల రూపాయల ప్యాకేజీ తో ఉద్యోగం అతడిని వరించింది.

English summary

Blindness succumbed to the determination of Saurabh. A blind young man Sourabh from the state of Jharkhand Got a job in Microsoft with a salary of Rs.51 lakhs in campus placement