Wife: ఆ ఊరు పేరు చెబితే ?, మరో మహిళను నరబలి ఇవ్వాలని బాయ్ ఫ్రెండ్ మంత్రగాడు ? జస్ట్ !

తిరువనంతపురం/కొడుగు: ఆర్థిక సమస్యలు తీరిపోయి త్వరగా శ్రీమంతుడు కావాలని ఆశపడిన డాక్టర్ దంపతులు ఓ మంత్రగాడి సహాయంతో ఇద్దరు మహిళలను నరబలి ఇవ్వడం దేశవ్యాప్తంగా కలకలంరేపిన విషయం తెలిసిందే. కేరళలోని తిరువళ్ల ప్రాంతంలో ఇద్దరు మహిళల నరబలి జరిగింది. అదే తిరువళ్లలో ఓ వివాహిత మహిళను నరబలి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించడం, ఆమె తప్పించుకుని పారిపోవడంతో అందరూ ఉలిక్కిపడ్డారు. భర్తతో నిత్యం గొడవలు జరుగుతున్నాయని ఆవేదనతో మా సమస్యలు పరిష్కరించాలని భార్య ఓ కేరళ మంత్రగాడిని సంప్రధించడంతో అతను ఆమెను నరబలి ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించడం కలకలం రేపింది.

English summary

A boy friend, a magician, who tried to human sacrifice a woman who had separated from her husband, and two women were humanly sacrificed. This incident took place in Tiruvallu, Kerala.