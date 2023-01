గుజరాత్ లో బైక్ పై వెళ్తున్న ఓ జంటను కారు ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో భర్త మృతదేహాన్ని కారు 12 కిలో మీటర్ల దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది.

రోడ్డుపైకి వెళ్లామంటే.. ఇంటికి తిరిగి వచ్చే వరకు నమ్మకం ఉండదు. అందుకే రోడ్డెతే చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అయితే మనం జాగ్రత్తగా ఉన్నా ఎదుటోడు కూడా జాగ్రత్తగా ఉంటేనే ప్రమాదాలు జరగవు. ఒక వేళ్ల మన వల్లే ప్రమాదం జరిగితే ఘటనాస్థిలి నుంచి తప్పించుకునే క్రమంలో మానవత్వాన్ని మరిచిపోతున్నారు. ఢిల్లీలో ఇదే జరిగింది.. స్కూటీపై వెళ్తున్న అంజలి అనే యువతిని కారుతో ఢీకొట్టిన కొందరు దాదాపు 12 కిలో మీటర్లు ఈడ్చుకెళ్లారు. అయితే ఇది వారు కావాలనే చేసిందిగా తెలుస్తోంది. తాజాగా గుజరాత్ లో కూడా ఇలాంటి ఘటనే జరిగింది.

If you go on the road, you won't believe until you come back home. That's why you have to be very careful on the road. But accidents do not happen if we are careful and others are also careful.