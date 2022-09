స్కూల్లోనే మినీ బార్; తాగి తూలుతూ లేడీ టీచర్ పాఠాలు.. ఆపై ఏం జరిగిందంటే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

విద్యార్థులకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి భావిభారత పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాల్సిన ఉపాధ్యాయులు తప్పుదారి పడుతున్నారు. పిల్లలు పెడదారిన పడకుండా కాపాడాల్సిన ఉపాధ్యాయులే ఫుల్లుగా మద్యం సేవించి విద్యార్థులకు పాఠాలు చెప్పడానికి పాఠశాలలకు వస్తున్నారు. అందునా ఒక మహిళా ఉపాధ్యాయిని ఫుల్లుగా మద్యం సేవించి విద్యార్ధులకు పాఠాలు బోధించడం, ఏకంగా స్కూల్ లోనే ఒక బార్ ఏర్పాటు చేసుకోవడం తాజాగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. అసలు ఇంతకీ ఈ ఘటన ఎక్కడ జరిగిందంటే

English summary

A drunken lady teacher boozing in the school and teaching classes in intoxication took place in Chikkasarangi in the state of Karnataka. The education officials suspended her as her.