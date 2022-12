Farm house: కిడ్నాప్ చేసి ఫామ్ హౌస్ లో నరకం చూపించి హత్య, ఆరు నెలలకు లీక్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/చిక్కబళ్లాపురం: డబ్బుల కోసం ఓ యువకుడిని కిడ్నాప్ చేసి ఓ ఫామ్‌హౌస్‌లో నిర్బంధించి అతి దారుణంగా హత్య చేశారు. ఆరు నెలల తరువాత యవకుడిని హత్య చేసిన విషయం వెలుగుచూసింది. యమలోకంలోని నరకంలో కూడా ఇంతదారుణంగా హింసలు పెట్టలేరని ఈ విషయం తెలిస్తే అర్థం అవుతోంది. అయితే అప్పు చేసిన డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వలేదని ఓ యువకుడిని చిత్రహింసలకు గురి చేసిన తీరుచూసి, ఆ వీడియోలు చూసి పోలీసులు చలించిపోయారు. ఐటీ హబ్ లో డబ్బు సంపాధించాలని, మంచి ఉద్యోగం చేసి సుఖంగా ఉండాలని అనుకున్న ఓ యువకుడి జీవితం సర్వనాశనం అయ్యింది.

English summary

A financier who kidnapped a youth and killed him in a farm house, the matter of the murder came out after six months in Bengaluru.