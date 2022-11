Viral News: నాన్నను చూడలేపోయాడు.. ఆయన సమాధినైనా చూడాలని..

India

oi-Chekkilla Srinivas

గాలిలో ఎగిరే గాలిపటం మనమైతే.. మనల్ని ఎగిరేసేది అమ్మ.. ఆ మధ్యలో ఉన్న దారం నాన్న.. మనకు గాల్లో ఉన్న గాలిపటం కనిపిస్తుంది.. ఎగిరేసే అమ్మ కనిపిస్తుంది. కానీ మధ్యలో ఆధారంగా ఉన్న దారం మాత్రం కనిపించదు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో నాన్న పాత్ర చాలా కీలకం.. అలాంటి నాన్న కళ్లతెరవక ముందే కన్నుమూస్తే.. అదే జరిగిందిక్కడ. తమిళనాడుకు చెందిన తిరుమారన్‌ పుట్టక ముందే నాన్నను కోల్పోయాడు.

English summary

A man from Tamil Nadu found his father's grave with the help of Google. My father in Malaysia visited the grave. The news went viral locally.