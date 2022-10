Girl: స్కూల్ వాష్ రూమ్ లో అమ్మాయి మీద సీనియర్లు సామూహిక అత్యాచారం, మహిళా కమీషన్ నోటీసు!

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ: స్కూల్ లో, కాలేజ్ లో జూనియర్లతో సీనియర్లు కొంచెం కఠినంగా ఉంటారని అక్కడక్కడా మనం చూస్తుంటాము. అయితే పొరపాటు ఢీకొట్టిన ఓ అమ్మాయిని ఇద్దరు సీనియర్లు బూతులు తిట్టడమే కాకుండా స్కూల్ లోని వాష్ రూమ్ లోకి ఆమెను లాక్కెళ్లి సామూహిక అత్యాచారం చెయ్యడం కలకలం రేపింది. అమ్మాయి మీద ప్రభుత్వ స్కూలో ఇద్దరు అబ్బాయిలు అత్యాచారం చెయ్యడంతో స్కూల్ యాజమాన్యానికి, సిటీ పోలీసులకు మహిళా కమీషన్ నోటీసులు జారీ చేసింది.

వాష్ రూమ్ లో అమ్మాయి మీద సామూహిక అత్యాచారం చేసిన ఇద్దరు అబ్బాయిల మీద ఫోక్సో చట్టం కింద కేసు నమోదు చేసి ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థులను విచారణ చేస్తున్నామని పోలీసులు అంటున్నారు.

Lady: రాత్రి చీకటిలో 27 ఏళ్ల యువతిని 16 ఏళ్ల అబ్బాయి ఏం చేశాడంటే ?, అక్క అని వెళ్లి?

English summary

Girl: A minor girl was allegedly gangraped inside the washroom of her school in Delhi, by two boys who were her seniors,