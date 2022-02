వచ్చే వందేళ్ళ కోసం రూపొందించిన ప్రజానుకూల, ప్రగతిశీల బడ్జెట్; పేదల సంక్షేమానికి ప్రాధాన్యత: ప్రధాని మోడీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

పార్లమెంట్‌లో ప్రవేశపెట్టిన కేంద్ర బడ్జెట్ అందరికీ ముఖ్యంగా పేదలు మరియు సమాజంలోని వెనుకబడిన వర్గాల వారికి ప్రయోజనం చేకూరుస్తుందని ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ పేర్కొన్నారు. ఇది వెనుకబడిన లేదా వేతనాలు పొందుతున్న మధ్యతరగతి వర్గాలకు అందించేది ఏమీ లేదని ప్రతిపక్షాల వాదనలకు ప్రతిస్పందించారు. బడ్జెట్‌పై ప్రారంభ ప్రతిస్పందనలలో, ఇది ప్రజల సంక్షేమంపై దృష్టి సారించి చేసిన బడ్జెట్ అని,ఈ బడ్జెట్ ప్రజలకు అనుకూలమైనది మరియు ప్రగతిశీలమైనది అని ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పేర్కొన్నారు. వచ్చే వందేళ్ళ కోసం రూపొందించిన బడ్జెట్ అన్నారు మోడీ.

Prime Minister Modi says this is a Pro-people, progressive budget. Priority for welfare of the poor. Modi said today the Union budget unveiled in parliament will benefit all, especially the poor.