Wife: భార్యతో వీడియో కాల్ లో మాట్లాడుతూ ఉరి వేసుకున్న బ్యాంక్ అధికారి, అక్రమ సంబంధం దెబ్బతో !

రాత్రి భార్యకు వీడియో కాల్ చేసిన భర్త ఆమెతో మాట్లాడుతూ ఉరి వేసుకున్నాడు. భర్త వీడియో కాల్ లోనే ఉరి వేసుకోవడంతో అతని భార్య హడలిపోయింది. పోలీసులు వెళ్లి బ్యాంక్ ఉద్యోగిని ఆసుపత్రికి తరలించినా అతను చనిపోయాడు.

India

oi-Mallikarjuna

కోల్ కత్తా/అహమ్మదాబాద్: బ్యాంక్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్న వ్యక్తికి చాలా సంవత్సరాల క్రితం వివాహం జరిగింది. వివాహం చేసుకున్న దంపతులు చాలా సంతోషంగా కాపురం చేశారు. దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. భర్తకు వేరే రాష్ట్రంలోని బ్రాంచ్ కు బదిలి అయ్యింది. భర్త వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్లిబ్యాంక్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. భార్య, పిల్లలు మరో రాష్ట్రంలో ఉన్నారు. రాత్రి భార్యకు వీడియో కాల్ చేసిన భర్త ఆమెతో మాట్లాడుతూ ఉరి వేసుకున్నాడు. భర్త వీడియో కాల్ లోనే ఉరి వేసుకోవడంతో అతని భార్య హడలిపోయింది. పోలీసులు వెళ్లి బ్యాంక్ ఉద్యోగిని ఆసుపత్రికి తరలించినా ఫలితం లేకపోవడంతో అతను చనిపోయాడు. అక్రమ సంబంధం కారణంగా బ్యాంక్ ఉద్యోగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని వెలుగు చూడటం ఆ ప్రాంతంలో కలకలం రేపింది.

Lady: మైనర్ అబ్బాయిని రేప్ చేసి స్వర్గం చూపించింది, భర్తను వదిలేసి రుచి మరిగిన కుర్రాడితో జంప్!

English summary

A senior bank official who hanged himself after making a video call to his wife on suspicion of having an illicit relationship in Kolkata.