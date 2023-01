Viral Video: జీవితాన్ని మార్చిన పాట.. వైరల్ అవుతున్న వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

జీవితంలో జరిగే కొన్ని సంఘటనలు జీవితాన్నే మలుపు తిప్పుతాయి. అది మంచైనా కావొచ్చు లేదా చెడైనా కావొచ్చు. ఇలా ఓ వ్యక్తి జీవితంలో ఓ ఘటన అతని జీవితాన్ని మార్చేసింది. ఒక్క రోజులో అతన్ని స్టార్ రేంజ్ తీసుకెళ్లింది. అతను జైలు గొడల మధ్య పాడిన పాట ఇప్పుడు దేశమంతా వైరల్ అవుతోంది.

English summary

A song sung by a man named Kanhaiyaraj while in jail in Bihar is going viral on social media. This video is getting millions of views.