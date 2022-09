Viral Video: బతకాలంటే పోరాడాల్సిందే.. నెటిజన్లకు కదిలించిన బాలుడి వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

అందరి జీవితం ఒకేలా ఉండదు.. కొందరి జీవితాలు పల్లెపూవ్వులపై నడక అయితే మరి కొందరి జీవితాలు ముళ్లపై నడకలా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చిన్న వయస్సులో బతకడం కోసం పోరాటం చేసే వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఈ వీడియో చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది. ఈ వీడియోలో ఓ బాలుడు రైల్వే ప్లాట్ ఫారంపై పల్లిలు అమ్ముకుంటున్నాడు.

English summary

A boy is selling palli at the railway station. This video has touched many hearts. This video is going viral on social media.