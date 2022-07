viral video: ముందు పిల్లి, వెనక కాకి.. నవ్వులు పూయిస్తున్న వీడియో..

India

oi-Chekkilla Srinivas

సోషల్ మీడియాలో జంతువులు, పక్షులకు సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంటాయి. తాజాగా పిల్లి, కాకికి చెందిన ఓ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో పార్కులో రికార్డ్ చేసినట్లుగా ఉంది. ఈ వీడియోలో పిల్లి నేలపై పడుకుని ఉంది. పిల్లి వెనకాల కాకి ఉంది. కాకి పిల్లి దగ్గరికి రావడం.. పిల్లి కాకి వైపు చూడడం. కాకి దూరంగా జరగడం కనిపిస్తోంది.

ఇలా కాకి పిల్లి దగ్గరికి వస్తూ దూరంగా వెళ్తోంది. చివరికి పిల్లి లేచి కాకి వద్ద వెళ్లే క్రమంలో కాకి ఆకాశంలోకి ఎగురుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. రెండు రోజుల క్రితం ఈ వీడియోను ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేశారు. ఈ వీడియోకి 45,000 పైగా లైక్‌లు, చాలా కామెంట్లు వచ్చాయి.

కాకి పిల్లిని పొడవడానికి ప్రయత్నిస్తుందని ఒకరు కామెంట్ చేయాగా.. పిల్లి అంటే కాకి ఇష్టంతో పాటు భయం కూడా ఉందని మరొకరు కామెంట్ చేశారు. అయితే వీడియో ఢిల్లీలోని ఒక పార్కులో తీసినట్లుగా తెలుస్తోంది.

English summary

Most of us will agree that crows are one of the scariest birds in the world. But a viral on the internet of a crow will change your thoughts. The video features a crow and a cat.