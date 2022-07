Viral Video: యూపీలో దారుణం.. భార్యను స్తంభానికి కట్టేసి చితకబాదిన భర్త..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఓ వ్యక్తి తన భార్యను కరెంట్ స్తంభానికి కట్టేసి కొట్టిన దారుణ ఘటన యూపీలో జరిగింది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఆగ్రా జిల్లాలో ఓ వ్యక్తి తన భార్యను కరెంటు స్తంభానికి కట్టేసి దారుణంగా కొట్టాడు. ఆమెను కొట్టేటప్పుడు ఎవరో వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు.

A horrific video has emerged from Agra district of Uttar Pradesh in which a man could be seen brutally beating his wife after tying her to an electric pole.