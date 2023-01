Viral Video: బాలికపై చేయి చేసుకున్న పోలీస్.. వీడియో వైరల్..

India

oi-Chekkilla Srinivas

పోలీసులంటే అందరికి రక్షణగా ఉండాలి. అందరిని గౌరవించాలి. కానీ కొందరు పోలీసులు వ్యవహరిస్తున్న తీరు పోలీసు వ్యవస్థకే చెడ్డ పేరు తీసుకొస్తోంది. తాజాగా ఓ పోలీసులు బాలిక కొట్టిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ ఘటన ఢిల్లీలో జరిగింది. ఈ వీడియోను రోమితా తివారీ తన ట్విట్టర్ లో పోస్ట్ చేశారు.

English summary

A video of a police officer slapping a girl in Delhi is going viral on social media. Those who have seen this video are demanding the suspension of the police.