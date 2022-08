Viral Video: వామ్మో ఇంత దారుణమా.. క్లబ్ కు వెళ్తే రక్తమొచ్చేలా కొట్టిన బౌన్సర్లు..

India

గుర్గావ్‌లోని ఒక నైట్‌క్లబ్‌లోని ఆరుగురు బౌన్సర్లు, మేనేజర్‌లను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. వారిని క్లబ్ బయట పురుషులు, మహిళల గ్రూపును కొట్టినందుకు అరెస్ట్ చేశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. విజువల్స్‌లో పురుషులను బౌన్సర్‌లు లాగడం, కొట్టడం కనిపిస్తుంది.వారు పురుషులను రక్షించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న మహిళలను కూడా నెట్టారు.

English summary

Six bouncers and the manager of a nightclub in Gurgaon have been arrested after video clips of them thrashing a group of men and women outside the club went viral.