madam: భర్త ఇంజనీరు, కూతురు డాక్టర్, కొడుకు టెక్కీ, టిప్పుటాప్ గా రెఢీ అయ్యి మేడమ్ ఏం చేసిందంటే ?

బెంగళూరు: ఇంజనీర్ ను వివాహం చేసుకున్న మహిళ భర్తతో సంతోషంగా కాపురం చేసి ఓ కూతురికి, కొడుక్కి తల్లి అయ్యింది. ఇంజనీర్ దంపతులు వారి పిల్లలను బాగా చదివించారు. కూతురు డాక్టర్, కొడుకు ప్రముఖ కంపెనీలో మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. ఇంజనీరు అయిన భర్త అతని భార్యకు ఏం కావాలన్నా లేదనకుండా తీసిస్తున్నాడు. భార్యను సినిమాలు, షికార్లకు తిప్పుతున్నాడు. ఆర్థికంగా ఆ కుటుంబంలోని ఇంజనీరు, డాక్టర్ అయిన కూతురు, కొడుకు ముగ్గురు ప్రతినెల లక్షల్లో డబ్బులు సంపాధిస్తున్నారు. ఇంజనీర్ భార్యకూడా బాగా చదువుకుంది. ఇలాంటి ఫ్యామిలీలోని మహిళ చేసిన పనికి ఆమె కుటుంబ సభ్యులతో పాటు పోలీసులు హడలిపోయారు. టిప్పుటాప్ గా రెఢీ అవుతున్న మహిళ యాక్టీవ్ హోండా స్కూటల్ వెళ్లి ఏం చేసింది అని తెలుసుకున్న స్థానికులు షాక్ అయ్యారు.

Wife: లవ్ మ్యారేజ్, నిద్రపోతున్న భర్త ?, కుర్రాడు బాబోయ్ గుర్రమెక్కినాడే అంటూ, 10 ఏళ్లు చిన్నోడిడో ?

English summary

A woman who was carrying a parcel while eating biryanis and kababs for free, claiming to be a lady police officer, was arrested. Madam's husband is an engineer, daughter is a doctor, and son is a techie.