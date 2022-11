ఆప్ ఎమ్మెల్యేపై దాడి, వీడియో వైరల్, ఎందుకంటే.?

India

oi-Shashidhar S

ఢిల్లీ మున్సిపోల్స్ ఎన్నికల్లో ప్రధాన పార్టీలు బిజీగా ఉన్నాయి. ఓటర్లను ఆకట్టుకునే పనిలో నిమగ్నం అయ్యాయి. అయితే అధికార ఆప్‌కు ఇబ్బంది కలిగించే ఓ ఘటన జరిగింది. ఏకంగా ఎమ్మెల్యేపై దాడి జరిగింది. ఆ తర్వాత సదరు ఎమ్మెల్యే పరుగు తీసినట్టు తెలిసింది. ఆ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవుతుంది. దీనిపై ఆప్ రియాక్ట్ కాలేదు.

మటియాలా ఎమ్మెల్యే గులాబ్ సింగ్ యాదవ్ రాత్రి 8 గంటల సమయంలో పార్టీ నేతలతో సమావేశం నిర్వహించారు. ఏం జరిగిందో తెలియదు.. కానీ ఒకతను వచ్చాడు. ఏకంగా ఎమ్మెల్యేపై దాడికి దిగాడు. గొడవ ఎందుకు జరిగిందనే అంశంపై మాత్రం స్పష్టత లేదు. వీడియో మాత్రం ట్రోల్ అవుతుంది.

మున్సిపల్ ఎన్నికలపై ఆప్- బీజేపీ హోరా హోరీగా ప్రచారం చేస్తున్నాయి. తామే అధికారం చేపడుతామని ఆ రెండు పార్టీలు భావిస్తున్నాయి. ఆ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్యేపై దాడి జరగడం కలకలం రేగింది. మరీ దీనిపై ఇప్పటివరకు ఆప్ స్పందించలేదు.

English summary

Aam Aadmi Party MLA being thrashed by people is being widely circulated on social media. party has not yet commented on the video.