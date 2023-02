SI: పోలీసు జీపులో ఎస్ఐ చెవ్వు కొరికోసి తినేయాలని ప్రయత్నించాడు. ఏం జరిగిందంటే ?

India

కొచ్చి/కాసరగూడు: కొంతమంది ట్రాఫిక్ పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవాలని అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. అయితే ఇక్కడ ఓ వ్యక్తి ట్రాఫిక్ పోలీసుల మీద ఎంతకాలం నుంచి కసి పెట్టుకున్నాడో తెలీదు కాని వాళ్ల మీద రగిలిపోయాడు. నేను చేస్తున్న పనికి తరువాత ఏం జరుగుతుందో అని కనీసం ఆలోచించకుండా పోలీసు జీపులోనే రెచ్చిపోవడంతో ఒకటికి రెండు కేసులు నమోదు అయ్యాయి.

బైక్ యాక్సిడెంట్ చేసిన నిందితుడు పోలీసు వాహనంలో తీసుకెళ్తుండగా సబ్ ఇన్‌స్పెక్టర్ కుడి చెవిని కొరికి చంపిన ఘటన కేరళలోని కాసర్‌గోడ్‌లో చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనతో బాధిత సబ్ ఇన్స్ పెక్టర్ ఆలస్యంగా పోలీసు కేసు పెట్టడం హాట్ టాపిక్ అయ్యిది. కేరళలోని కాసర్‌గోడ్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఎస్‌ఐ విష్ణుప్రసాద్‌కు గాయాలు కాగా ఆయన్ను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి వైద్యం అందిస్తున్నారు.

నిందితుడు స్టానీ రోడ్రిగ్స్‌ బైక్ యాక్సిడెంట్ చేశాడు. నిందితుడు స్టీన్లీ మద్యం మత్తులో ఉన్నాడని వెలుగు చూసింది. అంతేకాకుండా ప్రమాద స్థలంలో స్టీల్లీ బీభత్సం సృష్టించాడు. ఈ నేపథ్యంలో ట్రాఫిక్‌ సాఫీగా సాగేందుకు పెట్రోలింగ్‌ పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని నిందితుడిని పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలించాలని నిర్ణయించారు.

అనంతరం సంఘటనా స్థలంలో నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్‌స్టేషన్‌కు తరలిస్తుండగా ఎస్‌ఐ వాహనంలో ముందు సీటులో స్టీల్లీ కూర్చున్నాడు. ఆవేశంతో స్టెన్లీ రోడ్రిగ్స్ తన ముందు కూర్చున్న ఎస్‌ఐ విష్ణుప్రసాద్ కుడి చెవిని కొరికాడు. అనంతరం సమీపంలోని ఆస్పత్రికి ఎస్ఐని తరలించి ప్రథమ చికిత్స అందించిన అనంతరం ఎస్‌ఐని ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ఆపై నిందితులపై కేసు నమోదు చేసినట్లు కేరళ పోలీసులు తెలిపారు. గతంలో కూడా ఇదే తరహాలో ఓ కేసు నమోదు అయ్యింది.

గత సంవత్సరం, మహారాష్ట్రలోని నాగ్‌పూర్‌లో ఇదే విధమైన కేసు నమోదైంది, పోలీసు స్టేషన్‌లో నిందితుడిని చిత్రీకరించకుండా అధికారి ఆపడానికి ప్రయత్నించినందుకు ఒక వ్యక్తి పోలీసు అధికారిని కరిచాడు.

