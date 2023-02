తొలిసారి నోరు విప్పిన అదానీ ఎఫ్‌పీఓ ఎందుకు ఉపసంహరించుకున్నారో క్లారిటీ ఇచ్చారు. అదానీ గ్రూప్ సంస్థల తాజా పరిస్థితి వివరించారు.

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఎట్టకేలకు ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, అదానీ గ్రూప్ సంస్థల అధినేత, అపర కుబేరుడు గౌతమ్ అదానీ తాజా పరిణామాల నేపథ్యంలో నోరు విప్పారు. అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ 20000 కోట్ల మలి విడత పబ్లిక్ ఆఫర్ ను ఉపసంహరించుకోవడంపై అదానీ గ్రూప్ కంపెనీల చైర్మన్ గౌతమ్ అదానీ స్వయంగా క్లారిటీ ఇచ్చారు. స్టాక్ మార్కెట్లో చోటు చేసుకున్న ఒడిదుడుకులే తాము ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వెనుక ప్రధానమైన కారణమని ఆయన వివరించారు.

English summary

After hindenburg report row on adani groups, Gautam Adani for the first time clarified that the FPO was withdrawn due to the uncertainty in the stock market. Investors interests are important to them.