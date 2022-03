India

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ: కరోనా వైరస్ మహమ్మారి కారణంగా నిలిచిపోయిన అంతర్జాతీయ విమానాలను కేంద్ర ప్రభుత్వం పునరుద్ధరించింది. కోవిడ్ మహమ్మారి నేపథ్యంలో నిలిపివేయబడిన షెడ్యూల్ అంతర్జాతీయ విమానాలను రెండేళ్ల తర్వాత, మార్చి 27 నుంచి తిరిగి ప్రారంభించడానికి భారత ప్రభుత్వం అనుమతించింది.

ఈ కాలంలో అంతర్జాతీయ విమానాలను ఎనేబుల్ చేసే బబుల్ అమరిక తదనుగుణంగా మార్చి 26, 2021-22 శీతాకాలపు షెడ్యూల్ చివరి రోజున ముగుస్తుంది. బబుల్ విమానాల కింద పరిమిత సామర్థ్యం విమాన ఛార్జీలు ఆకాశాన్ని అంటాయి. ఇప్పుడు సాధారణ విమానాలు తిరిగి ప్రారంభమైనప్పటికీ, ప్రయాణీకులకు ఛార్జీల ఉపశమనం -- ఏదైనా ఉంటే -- ఎంతమేరకు లభిస్తుందో చూడాలి.

కొనసాగుతున్న ఉక్రెయిన్-రష్యా వివాదం ముడి చమురును అనేక సంవత్సరాల గరిష్ట స్థాయి $130కి నెట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా జెట్ ఇంధన ధరలు కూడా 14 ఏళ్ల గరిష్ట స్థాయికి చేరుకున్నాయి.

అనేక అంతర్జాతీయ విమానయాన సంస్థలు రష్యా గగనతలంలో ఎగరకుండా ఉండేందుకు తీసుకునే పొడవైన మార్గాలతో కలిపి, అదనపు ఇంధన భారం సాధారణ విమానాల పునఃప్రారంభం తర్వాత ఛార్జీల సవరణను పరిమితం చేయవచ్చు.

ఒక ట్వీట్‌లో, విమానయాన శాఖ మంత్రి జ్యోతిరాదిత్య సింధియా స్పందిస్తూ.. "స్టేక్‌హోల్డర్‌లతో చర్చించిన తర్వాత, కోవిడ్ కాసేలోడ్ తగ్గుదలని దృష్టిలో ఉంచుకుని, మార్చి 27 నుంచి అంతర్జాతీయ ప్రయాణాన్ని తిరిగి ప్రారంభించాలని మేము నిర్ణయించుకున్నాము. ఆ తర్వాత ఎయిర్ బబుల్ ఏర్పాట్లు కూడా రద్దు చేయబడతాయి. ఈ దశతో, ఈ రంగం కొత్త శిఖరాలకు చేరుకుంటుందని నాకు నమ్మకం ఉంది!" అని వ్యాఖ్యానించారు.

ఒక అధికారిక ప్రకటనలో, విమానయాన మంత్రిత్వ శాఖ.. "అంతర్జాతీయ కార్యకలాపాలు (ప్రస్తుత) ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ అంతర్జాతీయ ప్రయాణాలకు, ఎప్పటికప్పుడు సవరించిన మార్గదర్శకాలకు కట్టుబడి ఉండాలని పేర్కొంది.

