India

న్యూఢిల్లీ: అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల వల్ల కాంగ్రెస్ పార్టీలో చెలరేగిన ప్రకంపనలకు తెర పడట్లేదు. రోజులు గడుస్తున్నప్పటికీ.. దాని తీవ్రత పెరుగుతోందే తప్ప సద్దమణగట్లేదు. అగ్ర నాయకత్వం మొదలుకుని అన్ని స్థాయిల్లోనూ పార్టీని ప్రక్షాళన చేయాల్సి ఉంటుందనే డిమాండ్ అసంతృప్త నేతల్లో పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే పార్టీ సీనియర్ నాయకుడు, కేంద్ర మాజీమంత్రి కపిల్ సిబల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానాన్ని ఆత్మరక్షణలో పడేసినట్టయింది. మల్లికార్జున ఖర్గె, అధిర్ రంజన్ చౌధరి వంటి సీనియర్లు ఆయనపై ఎదురుదాడికి దిగేలా చేసింది.

English summary

Days after a meeting of Congress Working Committee Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad and some other members of the G-23 group will meet interim party president Sonia Gandhi and Rahul Gandhi soon.