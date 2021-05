ఇప్పుడు కొత్తగా వైట్ ఫంగస్: ఇది బ్లాక్ ఫంగస్ కంటే ప్రమాదకరం, వీరిలోనే ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశం

National

oi-Rajashekhar Garrepally

న్యూఢిల్లీ/పాట్నా: దేశంలో సెకండ్ వేవ్‌లో కరోనావైరస్ మహమ్మారి విజృంభిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. తొలి వేవ్ కంటే ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందడంతోపాటు ప్రాణాలు తీస్తోంది. అయితే, కరోనా నుంచి కోలుకుంటున్నవారికి ఇప్పుడు బ్లాక్ ఫంగస్ రూపంలో మరో ముప్పు దాపురించింది. కరోనా నుంచి తప్పించుకున్నామని సంతోషించేలోపే ఈ బ్లాక్ ఫంగస్ తీవ్రమైన లక్షణాలతో జనాలను బలితీసుకుంటోంది.

English summary

As India is witnessing a rise in the number of Black Fungus cases in COVID-19 recovered patients, an infection which affects lungs in a similar manner of COVID-19 virus, called ‘White Fungus’ has been reported in Patna, Bihar.