Bengaluru doctor : ట్రాఫిక్ లో కారు చిక్కుకున్నా-వదిలేసి 3 కి.మీ నడిచి వెళ్లి సర్జరీ చేసిన డాక్టర్

బెంగళూరులో తాజాగా ఓ అరుదైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఆగస్టు 30న నగరంలోని మారత్పల్లి స్ట్రెచ్ సర్జాపూర్ లో భారీ ట్రాఫిక్ కారణంగా వాహనాలన్నీ ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయాయి. అందులో పలువురు వృత్తినిపుణులు కూడా చిక్కుకుపోయారు. ఈ ట్రాఫిక్ లోనే ఓ డాక్టర్ కూడా చిక్కుకుపోయారు. కానీ ఆయన వెంటనే ఆస్పత్రికి చేరుకుని ఓ మధ్యవయస్సురాలైన మహిళకు అత్యవసర శస్త్రచికిత్స నిర్వహించాల్సి ఉంది. ఆయన వెళ్లకపోతే ఆ శస్త్రచికిత్స జరగదు. మరో ప్రత్యామ్నాయం లేదు.

దీంతో ఆ డాక్టర్ ట్రాఫిక్ లో చిక్కుకున్న తన కారును అక్కడే వదిలేసి రోడ్డుపై నడక ప్రారంభించారు. ఇలా మూడు కిలోమీటర్లు నడిస్తే ఆస్పత్రికి చేరుకోవచ్చు. దీంతో ఆయన నడవడం మొదలుపెట్టారు. అయినా ట్రాఫిక్ ఎక్కువగా ఉంది. ఆలస్యమయ్యేలా ఉంది. దీంతో కాస్త వేగంగా నడుస్తున్నారు. ఏదోలా ఆస్పత్రికి చేరుకున్నారు. చివరికి సకాలంలో ఆస్పత్రిలోకి వెళ్లి నేరుగా ఆపరేషన్ రూమ్ లోకి వెళ్లిపోయారు. తనకోసం ఎదురుచూస్తున్న సిబ్బందితో కలిసి వెంటనే ఆ వృద్ధురాలికి విజయవంతంగా ఆపరేషన్ కూడా పూర్తి చేసేశారు. హమ్మయ్య అనుకున్నారు.

