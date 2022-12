Lady: స్టార్ హోటల్ లో ఒంటరిగా ఉన్న మహిళ, కట్ చేస్తే కొత్త కొత్త ఫోన్ నెంబర్లతో ?

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై: హోటల్ గదిలో ఒంటరిగా ఉంటున్న యువతికి వాట్సాప్ లో అసభ్యకరమైన సందేశం పంపిన హోటల్ ఉద్యోగిని చెన్నై సిటీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. చెన్నై నగరం న్యూ ఇయర్ వేడుకలకు ప్రముఖ హోటల్స్ సిద్ధం అవుతున్నాయి. ఓ ప్రముఖ హోటల్‌లో రూమ్ బుక్ చేసిన యువతి ఆ హోటల్ లో చాలా రోజులు బస చేసింది. ఆమె ఇంటి పని పూర్తి అయిన తరువాత హోటల్ లో నుంచి ఆమె మళ్లీ ఇంటికి వెళ్లిపోయింది. ప్రముఖ కంపెనీలో మంచి హోదాలో ఉద్యోగం చేస్తున్న మహిళకు ఆ హోటల్ లో పని చేసిన ఉద్యోగి సినిమా చూపించాడు. కొత్త కొత్త ఫోన్ నెంబర్లతో ఆమెను ఆడుకున్నాడు.

girlfriend: ఒంటరిగా ఉండలేకపోతున్నా, నీ భార్యను నాతో పంపించు అని భర్తకు చెప్పిన ప్రియుడు !

English summary

After knowing the details of the woman, the Star Hotel employee who tortured her, made calls with new phone numbers in Chennai.