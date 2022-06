కేంద్రానికి సవాల్ గా కశ్మీర్ పండిట్ల భద్రత-అయినా తరలింపుకు ససేమిరా

India

ఆర్టికల్ 350 రద్దుతో కశ్మీర్లో పరిస్ధితులు తమ చేతుల్లోకి వచ్చేశాయని సంబరపడిన కేంద్రానికి ఉగ్రవాదులు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. కశ్మీర్ లోయలో హిందువుల్ని రోజూ టార్గెట్ చేస్తూ హత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. అయినా వారిని నియంత్రించడంలో కేంద్రం విఫలమవుతోంది. ఓవైపు సైన్యం,మరోవైపు పారామిలటరీ బలగాలు, ఇంకోవైపు స్దానిక పోలీసులు... ఇంతమంది ఉన్నా కశ్మీర్లో హిందువుల హత్యల్ని ఆపలేకపోతున్నాయి.

మరోవైపు కశ్మీర్ పండిట్లను తిరిగి వారి స్వస్ధలాలకు రప్పించేందుకు కేంద్రం చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు ఈ వరుస హత్యలు విఘాతం కల్పిస్తున్నాయి. కశ్మీర్ పండిట్లలో కేంద్రంపై నమ్మకం కుదరడం లేదు.దీంతో ఇప్పుడిప్పుడే ఎక్కడెక్కడ నుంచో స్వస్ధలాలకు చేరుకుంటున్న వారంతా తిరిగి పయనం అయ్యే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే వరుస హత్యల తర్వాత కూడా కేంద్రం పండిట్లను వెనక్కి పంపే అవకాశాల్ని పరిశీలించడం లేదని తెలుస్తోంది.

కాశ్మీరీ పండిట్లను, హిందువులను కాశ్మీర్ లోయ నుండి జమ్మూకు తరలించడానికి కేంద్రం అనుకూలంగా లేదు. ఎందుకంటే 1990లలో పదేపదే బెదిరింపులు. దాడుల నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ పర్యవేక్షణలో వేలాది మంది లోయ నుండి వలస వచ్చిన పరిస్థితి పునరావృతమవుతుందని కేంద్రం అంచనా వేస్తోంది.

2008 నుంచి ప్రధానమంత్రి ప్రత్యేక పునరావాస ప్యాకేజీ కింద రిక్రూట్ అయిన కాశ్మీరీ పండిట్ ఉద్యోగులు, జమ్మూలోని హిందూ ఉద్యోగులు షెడ్యూల్డ్ కులాల క్రింద రిక్రూట్ చేయబడి, లోయలో పోస్ట్ చేయబడిన జమ్మూకి తరలించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఈ పథకం కింద పనిచేస్తున్న కాశ్మీరీ పండిట్‌లు ప్రభుత్వం నిర్మించిన గేటెడ్ కాలనీల్లో ఉంటున్నారు. మే 12వ తేదీన బుద్గామ్‌లోని చదూరా ప్రాంతంలోని తన కార్యాలయంలో రెవెన్యూ అధికారి రాహుల్ భట్ ఒంటరిగా హత్యకు గురైనప్పటి నుంచి వారిని తరలించాలనే డిమాండ్ తీవ్రమైంది. జూన్ 1 న, కుల్గామ్‌లో పని చేయడానికి వెళుతున్న హిందూ ఉపాధ్యాయుడు రజనీ బాలా హత్య చేయబడ్డాడు మరియు జూన్ 2 న, రాజస్థాన్‌కు చెందిన బ్యాంక్ ఉద్యోగి- విజయ్ కుమార్ కుల్గామ్‌లోని తన కార్యాలయంలో కాల్చి చంపారు.

