Woman: బాలుడి ప్రాణం పోయింది, మంత్రగత్తె అని ముస్లీం మహిళను చితకబాదేసి, ఇంట్లో నుంచి లాగి !

oi-Mallikarjuna

జైపూర్: ఇంట్లో ఉన్న ముస్లీం మహిళను బయటకు లాగిన కొంతమంది ఆమెను చావబాదేశారు. గ్రామంలోకి అడుగుపెట్టిన కొంతమంది ఇంట్లో పని చేసుకుంటున్న ఆమెను బయటకు పిలిచారు. బయటకు వచ్చిన ముస్లీం మహిళను బూతులు తిట్టి దూషించిన కొంత మంది నువ్వు మంత్రగత్తెవు, నీ కారణంగా మా బిడ్డ చనిపోయాడు అంటూ చేతికి చిక్కిన కర్రలు తీసుకుని ఆమె ప్రాణం పోయాలా చితకబాదడం కలకలం రేపింది. గ్రామస్తులు సైతం ఆ ముస్లీం మహిళను కాపాడటానికి సాహసం చెయ్యలేకపోయారు.

English summary

Lady: In a shocking incident of crime related to superstition, a Muslim woman was allegedly branded as a witch and brutally thrashed by some people in Bhajneri village in Bundi district of Rajasthan.