మళ్ళీ భారత్ లో కేసుల పెరుగుదలకు కారణమిదే .. తాజాగా 26,727 కొత్త కేసులు, 277 మరణాలు

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతూనే ఉంది. ఇటీవల 20 వేల దిగువకు పడిపోయిన కరోనా కొత్త కేసులు, తాజాగా మళ్లీ పెరుగుతున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. గత 24 గంటల వ్యవధిలో దేశవ్యాప్తంగా 26,727 మంది కరోనా మహమ్మారి బారిన పడ్డారు. గత 24 గంటల్లో 277 మరణాలు సంభవించాయి. నిన్న నమోదైన కేసుల కంటే తాజా కేసులు 13 శాతం ఎక్కువ. కేరళలో కేసులు పెరగటమే మళ్ళీ కేసుల పెరుగుదలకు కారణంగా కనిపిస్తుంది.

There have been 26,727 corona cases and 277 deaths across the country in the last 24 hours. The latest cases are 13 per cent higher than the cases registered yesterday. Kerala has seen an increase in new cases.