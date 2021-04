National

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: బ్రిటన్ వెళ్ల దలచుకున్న ప్రయాణికులకు బ్యాడ్‌న్యూస్. ఎయిరిండియా విమాన సర్వీసులు రద్దు కానున్నాయి. భారత్‌లో పెద్ద ఎత్తున కరోనా వైరస్ రోజువారీ పాజిటివ్ కేసులు నమోదవుతోండటాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని బ్రిటన్.. పలు ఆంక్షలను అమల్లోకి తీసుకొచ్చింది. వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఆ దేశానికి విమాన సర్వీసులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేయనున్నట్లు ఎయిరిండియా ప్రకటించింది. ఈ నెల 24వ తేదీ విమాన సర్వీసుల రద్దు అమల్లోకి వస్తుంది. ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు కొనసాగుతుంది.

దేశంలో 24 గంటల వ్యవధిలో కొత్తగా 2,95,041 కరోనా వైరస్ పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. 2,023 మంది మరణించారు. 1,67,457 మంది ఆసుపత్రులు, కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ల నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఇప్పటిదాకా నమోదైన మొత్తం కేసుల సంఖ్య 1,56,16,130కి చేరింది. ఇందులో ఇప్పటిదాకా 1,32,76,039 మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. 1,82,553 మంది మరణించారు. యాక్టివ్ కేసుల సంఖ్య 21,57,538కి చేరింది.

అటు బ్రిటన్‌లోనూ కరోనా కేసులు వేల సంఖ్యలో నమోదవుతున్నాయి. ఇప్పటిదాకా 43,93,307 కేసులు అక్కడ నమోదయ్యాయి. 1,27,307 మంది మరణించారు. ఈ పరిణామాల మధ్య భారత్‌కు ఇప్పటికే కొన్ని దేశాలు విమాన సర్వీసులను రద్దు చేసుకున్నాయి. హాంకాంగ్, పాకిస్తాన్‌.. తాము నడిపిస్తోన్న విమానాలను రద్దు చేసుకున్నాయి. తాజాగా అదే జాబితాలో బ్రిటన్ కూడా చేరింది. కఠిన ఆంక్షలను విధించింది. ఫలితంగా ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు ఆ దేశానికి విమనాలను రద్దు చేసినట్లు ఎయిరిండియా వెల్లడించింది.

#FlyAI : Passengers who were to travel between India and UK, may kindly note that in view of recent restrictions announced by UK, flts from/to UK stand cancelled from 24th to 30th April '21. Further updates regarding rescheduling, refunds & waivers will be informed shortly.(2/2)