యూపీలో మూడో దశ పోలింగ్ - 59 సీట్లు..16 జిల్లాలు : అఖిలేష్ నియోజకవర్గం సైతం..!!

దేశ వ్యాప్తంగా ఆసక్తిగా చూస్తున్న ఉత్తరప్రదేశ్ మూడో దశ పోలింగ్ కు ఏర్పాట్లు జరగుతున్నాయి. ప్రచారం ముగియటంతో..ఇక, ఎన్నికల సంఘం పోలింగ్ నిర్వహణ పైన ఫోకస్ పెట్టింది. యూపీలో మొత్తం ఏడు దశలకు గానూ, ఇప్పటికే రెండు విడతల పోలింగ్ ముగిసింది. ఈ నెల20న జరిగే మూడో విడత పోలింగ్ పైన అన్ని పార్టీలు భారీ అంచనాలతో ఉన్నాయి. ప్రధానంగా ఈ మూడో విడత పోలింగ్ జరిగే జిల్లాల్లో బీజేపీ వర్సెస్ ఎస్పీ అన్నట్లుగా పరిస్థితి మారే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు. మూడో విడత మొత్తంగా యాదవ సామాజికవర్గం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో జరగనుంది. 16 జిల్లాల్లోని 59 సీట్లకు పోలింగ్ నిర్వహించనున్నారు. పశ్చిమ యూపీలోని అయిదు జిల్లాలు.. అవ్దా రీజియన్ లోని అయిదు జిల్లాలు..బుందేల్ ఖండ్ పరిధిలోని అయిదు జిల్లాలు ఉన్నాయి.

English summary

Third phase polling in UP will be held for 59 seats in the 16 districts, total of 627 candidates in the race.