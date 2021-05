National

oi-Srinivas Mittapalli

దేశంలో కరోనా వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ నత్త నడకన సాగుతోంది. ఈ ఏడాది జనవరిలో వ్యాక్సినేషన్ ప్రక్రియ మొదలవగా ఇప్పటివరకూ కేవలం 19 కోట్ల మందికి మాత్రమే వ్యాక్సిన్ ఇవ్వగలిగారు. ఇందులోనూ రెండో డోసు ఇంకా తీసుకోనివారి సంఖ్య 15 కోట్లకు పైనే. వ్యాక్సిన్ల కొరత కారణంగానే మొదటి డోసుకు,రెండో డోసుకు మధ్య గ్యాప్‌ను 12-16వారాలకు పెంచారన్న విమర్శలు కూడా ఉన్నాయి. ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయమేంటంటే... దేశంలో వ్యాక్సిన్ల ఉత్పత్తి కన్నా వ్యాక్సినేషన్ తక్కువ స్థాయిలో ఉండటం. ఎందుకీ వ్యత్యాసం... లోపం ఎక్కడున్నది... అనే ప్రశ్నలకు సమాధానం దొరకట్లేదు.

English summary

ndia is facing acute shortage of Covid-19 vaccine. Less than 10.5 lakh vaccine doses were administered on Sunday. However, Sunday drops in vaccination is not new. It just highlighted the vaccine shortage when there is increased demand by the public and sharper focus of the governments.