Alt News: జుబైర్ కు సుప్రీం కోర్టులో షరతులతో బెయిల్, అయినా జైల్లోనే, ఆ కేసుకు మాత్రమే, అసలు ఏం జరిగింది !

India

oi-Mallikarjuna

న్యూఢిల్లీ/లక్నో/ బెంగళూరు: ఫ్యాక్ట్ చెక్ వెబ్ సైట్ అల్టో న్యూస్ సహ వ్యవస్థాపకుడు మోహమ్మద్ జుబైర్ కు సుప్రీం కోర్టులో షరతులతో కూడిన బెయిల్ మంజూరు అయ్యింది. అయితే సుప్రీం కోర్టులో బెయిల్ మంజూరు అయినా మోహమ్మద్ జుబైర్ జైల్లోనే ఉండవలసి వస్తోంది. మరో కేసులో మహమ్మద్ జుబైర్ కు బెయిల్ మంజూరు కాకపోవడంతో ఈ పరిస్థితి ఎదురైయ్యింది. మతఘర్షణలు జరిగేలా, ప్రజలను రెచ్చగొట్టేలా మోహమ్మద్ జుబైర్ ట్వీట్ చేశాడని ఉత్తరప్రదేశ్ పోలీసులు ఈయన మీద కేసు నమోదు చేశారు. ఇప్పటికే మోహమ్మద్ జుబైర్ మీద ఢిల్లీలో మరో కేసు నమోదు కావడంతో ఆ కేసులో ఆయనకు బెయిల్ మంజూరు కాలేదు.

English summary

Alt News: The Supreme Court on Friday granted bail to Alt News co-founder Mohammed Zubair in a case registered by the Uttar Pradesh Police. However, Zubair will remain in custody in a case filed by the Delhi Police which had initially arrested him over charges of hurting religious sentiments.