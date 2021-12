ఒమిక్రాన్ తీవ్రత పెరిగితే వ్యాక్సిన్లు పని చెయ్యకపోవచ్చు; మహమ్మారిని తేలిగ్గా తీసుకోవద్దన్న వీకే పాల్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఒమిక్రాన్ వేరియంట్ పై ఆందోళనల మధ్య, భారతదేశం యొక్క కోవిడ్ టాస్క్ ఫోర్స్ చీఫ్ వీకే పాల ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ప్రస్తుతం మన టీకాలు కరోనా కొత్త వేరియంట్లు ఉద్భవిస్తున్న పరిస్థితులలో అసమర్థంగా మారవచ్చు అని పేర్కొన్నారు. అవసరాన్ని బట్టి వ్యాక్సిన్‌లను సవరించడానికి సిద్ధంగా ఉండవలసిన అవసరాన్ని వి కె పాల్ నొక్కిచెప్పారు.

English summary

Amid concerns over the Omicron variant, India's Covid Task Force Chief VK Paul made interesting remarks. Currently our vaccines are said to be ineffective in situations where new variants of the corona are emerging. VK Paul emphasized the need to develop vaccines.