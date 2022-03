India

oi-Kannaiah

ఎన్నికల ప్రచారం అనేది ఒకే ఒక లక్ష్యంతో జరుగుతుందని అది గెలుపు కోసమే అని చెప్పారు ఈటీజీ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్ లీడ్ నవ్‌నీత్ కుమార్. ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడిన నవ్‌నీత్ కుమార్ ఎన్నికల వ్యవస్థ, గ్రౌండ్ పై వెళ్లి ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ ద్వారా ఆయా రాజకీయ పార్టీలపై ఒక అంచనాకు రావడం వంటి అంశాలను ప్రస్తావించారు. ఇందులో కొన్ని ప్రధానాంశాలు.

ప్రశ్న: రాజకీయ నాయకులకు, లేదా సంస్థలకు వ్యూహాత్మకమైన ప్రచారం చేయాలంటే ఎలాంటి అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుంటారు..?

నవ్‌నీత్ కుమార్: ఏ రాష్ట్రానికి ఆ రాష్ట్ర పరిస్థితులు వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి అన్నిటినీ ఒకేలా చూడలేము అదే సమయంలో ఒకే స్ట్రాటజీని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేము. అయితే ఓటర్ల విజ్ఞతపైనే అంతిమంగా ఆధారపడి ఉంటుంది.ఒక సంస్థ చేయాల్సిందల్లా ఓటర్ల వివేకాన్ని విశ్వసించడం మరియు ఓటర్లు చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినడం, ఈ రోజుల్లో ఎవరికి ఓటువేయాలో వారికి బాగా తెలుసు మరియు వారికి సరైనది ఏమిటో కూడా తెలుసు. పైకి మాత్రం కుల/మత/సాంస్కృతిక ప్రాతిపదికన ఓటు వేసినట్లు కనిపించవచ్చు కానీ వారితో లోతుగా మాట్లాడితే, వారు ఫలానా వ్యక్తి లేదా పార్టీకే ఎందుకు ఓటువేశారో అర్థమవుతుంది. చాలా క్లుప్తంగా చెప్పాలంటే రాజకీయనాయకులు లేదా పార్టీలు ప్రజలకు ఏమి అవసరమో ఆ ప్రకారంగా నడుచుకుంటేనే వారి పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుంది.

ప్రశ్న: పటిష్టమైన ఆన్-గ్రౌండ్ పరిశోధన వ్యూహం ఏ పాత్ర పోషిస్తుంది?

క్యాంపెయిన్‌కు ముందస్తుగా చేసే పరిశోధన లేదా రీసెర్చ్ చాలా కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఓటర్ల నాడి తెలుసుకుని వారి ఆకాంక్షలకు తగ్గట్టుగా ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహిస్తేనే అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాం. వివరణాత్మకమైన మరియు ప్రభావంతమైన గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ అనేది ఏ క్యాంపెయిన్‌కైనా పునాది లాంటిది. అది ప్రభావవంతంగా లేకున్నట్లయితే ప్రజలకు తప్పుడు సంకేతాలను పంపే అవకాశాలున్నాయి.దీంతో మొత్తం ప్రచారం దెబ్బతింటుంది. ఒక అడుగు ముందుకేసేముందు గ్రౌండ్ రీసెర్చ్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశంగా భావించాలి. ఇక ప్రచారం కోసం డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫామ్స్‌ను కూడా విరివిగా వినియోగించుకోవాలి. డిజిటల్ మరియు గ్రౌండ్ ప్రెసెన్స్‌ను బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ప్రచారం నిర్వహించాలి. కొత్త తరం రాజకీయనాయకులకు ఇది మరింత కఠినంగా మారింది.

ప్రశ్న: విస్తారమైన నమూనా పరిమాణం కాకుండా, ప్రస్తుత సెంటిమెంట్‌ను అంచనా వేసేటప్పుడు అనిశ్చితిని తగ్గించడానికి ఎన్నికల పరిశోధన సంస్థలు అనుసరించే 3 పద్ధతుల జాబితా ఏది..?

నమూనా పరిమాణం కాకుండా మిగతా ముఖ్యమైన అంశాలు

శాంప్లింగ్: విస్తారమైన నమూనా పరిమాణం ముఖ్యమైనది అయితే, ఓటర్ల ప్రతినిధి నమూనాను కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యమైనది. మీ నమూనా ప్రతి సామాజిక వర్గానికి సరైన నిష్పత్తిని కలిగి ఉందని మరియు ప్రతి జనాభా విభాగానికి సరైన ప్రాతినిధ్యం ఉందని నిర్ధారించుకోవడం చాలా కీలకం. మేము మహిళల సమస్యలను వినలేకపోవడం వల్ల తప్పు చేశామని మరియు నమూనా పరిమాణంలో మేము స్త్రీ జనాభాను తక్కువ-నమూనా చేయడం వల్ల ఈ లోపం సంభవించిందని ప్రజలు చెప్పడం మేము తరచుగా విన్నాము.

సరైన ప్రశ్నలు అడగడం:

మనం అర్థం చేసుకోవలసిన మరో ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే, ఫీల్డ్‌లో ఉన్నప్పుడు, వివిధ స్థాయిల అవగాహన మరియు మేధస్సు కలిగిన వ్యక్తులను చూస్తాము, అందువల్ల ప్రశ్నాపత్రాన్ని ప్రతి ఒక్కరికీ సులభంగా అర్థమయ్యే సరళమైన భాషగా విభజించాలి. . సుదీర్ఘ ప్రశ్నావళిని కలిగి ఉండటం లేదా కఠినమైన భాషను ఉపయోగించడం వలన ప్రజలు ఇంటర్వ్యూ ముగిసే వరకు మమ్మల్ని అనుసరించడం కష్టతరం చేయడమే కాకుండా, ప్రతిస్పందన రేటు తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంది.

డేటా విశ్లేషణ:

మీరు ఉన్నత స్థాయి డేటా సేకరణను మరియు అన్ని వర్గాల నుండి సరైన ప్రాతినిధ్యాన్ని నిర్వహించడానికి ఎంత కష్టపడినా, ఫీల్డ్‌లో అన్ని ఆచరణాత్మక మరియు కార్యాచరణ కారణాల వల్ల మీరు డేటాలో కొన్ని సమస్యలు ఎదుర్కొంటారు.మీ సామాజిక సమూహాలలో కొన్ని ఉండవచ్చు సాంపిల్ కంటే ఎక్కువ శాంపిల్ చేయబడినవి కొన్ని ఉండవచ్చు. అందువల్ల, డేటాలోని ఈ సమస్యలను గుర్తించడం మరియు సరైన అవుట్‌పుట్‌ను పొందడానికి ఇవి సాధారణీకరించబడ్డాయని నిర్ధారించుకోవడం చాలా అవసరం.

ప్రశ్న : ఎన్నికల మేనిఫెస్టో తయారు చేసే సమయంలో ఎన్నికల పరిశోధన సంస్థలు ఎలాంటి సలహాలు సూచనలు చేస్తాయి..?

ఏదైనా ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో రెండు ప్రధాన భాగాలు ఉంటాయి, మొదటిది తాము అధికారంలోకి వస్తే వాటిని నెరవేర్చే పార్టీలు ప్రజలకు చేసే సైద్ధాంతిక కట్టుబాట్లు. మరొక భాగం ప్రజల మధ్య ఉన్న ప్రధాన సమస్యలను గుర్తించడం మరియు దానికి పరిష్కారాన్ని ప్రతిపాదించడం మరియు ఈ పరిష్కారాలు ప్రజలకు ఆమోదయోగ్యంగా ఉండాలి లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో ఆమోదయోగ్యమైనవిగా ప్రతిపాదించబడతాయి. ఏదైనా ఎన్నికల పరిశోధన సంస్థ ఈ కీలక సమస్యలను గుర్తించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది మరియు ఈ ప్రతి సమస్య యొక్క సాధ్యాసాధ్యాలపై పని చేయడానికి పార్టీ ఆఫీస్ బేరర్‌ల కోసం టేబుల్‌పై ఉంచగలిగే ప్రతిపాదిత పరిష్కారాన్ని చివరికి మ్యానిఫెస్టోలో భాగమవుతుంది. .

ప్రశ్న: టికెట్ల కేటాయింపునకు ముందు ఆయా రాజకీయ పార్టీలు అభ్యర్థుల ఎంపిక పట్ల ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాయి... ఐదు అంశాలు ప్రస్తావించండి..?

అభ్యర్థుల ఎంపిక విషయంలో ఐదు కీలక అంశాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి అవి:

అభ్యర్థి విజయావకాశాలు:

కొన్ని ప్రాంతాల్లో అభ్యర్థి కంటే పార్టీ గుర్తుకే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ఇద్దరి మధ్య పోటీ చాలా దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఏ అభ్యర్థికి ప్రజామోదం ఉందో పసిగట్టాలి

అభ్యర్థి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి:

ఈ రోజుల్లో ఎన్నికలు ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం మరియు ఆర్థికంగా బలంగా లేని ఎవరైనా నష్టపోవాల్సి రావచ్చు. పార్టీలు సాధారణంగా డీప్ పాకెట్‌తో ఎవరినైనా కలిగి ఉండటానికి ఇష్టపడతాయి కానీ ఇది తప్పనిసరి పరామితి కాదు.

అభ్యర్థి యొక్క రాజకీయ అనుభవం:

ఒక అభ్యర్థికి పొలిటికల్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్ ఉండి లేదా సమాజ సేవలో మంచి గుర్తింపు పొంది ఉన్నట్లయితే అలాంటి అభ్యర్థి వైపు మొగ్గు చూపడం మంచిది

సామాజిక సమీకరణాలు:

కొన్ని స్థానాల్లో సామాజిక కూర్పులు ఒక నిర్దిష్ట వర్గానికి చెందిన అభ్యర్థులను ఇవ్వడం వలన పార్టీ ఆ సీటును సులభంగా గెలుచుకోవడంలో సహాయపడుతుంది మరియు అది సీటును బట్టి మారవచ్చు.

తిరుగుబాటు కార్యాచరణ అంచనా :

కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ మంది ఆశావహులు ఉన్నట్లయితే, ఒకరికి టిక్కెట్ ఇవ్వడం ఇతర అభ్యర్థిని దెబ్బతీయవచ్చు మరియు అతను ఇతర పార్టీ టిక్కెట్‌పై పోటీ చేయడం ద్వారా లేదా స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేయడం ద్వారా పార్టీకి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయవచ్చు. అటువంటి సందర్భాలలో తిరుగుబాటు అభ్యర్థి వల్ల కలిగే నష్టాన్ని క్షుణ్ణంగా అంచనా వేసి సరైన ఎంపికను ఎంచుకునే ముందు చేయాలి.

ప్రశ్న: మీడియా కోసం కంటెంట్‌ని రూపొందించడంలో మద్దతు/సహాయానికి ఎన్నికల పరిశోధన సంస్థలు ఏ పాత్రను పోషిస్తాయి?

భవిష్యత్తులో ఏమి జరగబోతుందో తెలుసుకోవాలనే ఉత్సుకత అనేది చాలా సంవత్సరాలుగా అమ్ముడవుతున్న ఒక విషయం మరియు ఎన్నికలు జరగడానికి సంవత్సరాల ముందు నుండి మనం చూడటం ప్రారంభించే అభిప్రాయం/ఎగ్జిట్ పోల్ వ్యాపారం మీడియా కోరుకునే అత్యంత సులభంగా వినియోగించదగిన కంటెంట్. మరియు సంస్థ యొక్క ట్రాక్ రికార్డ్ ఆధారంగా ఇది ఒక విధమైన నమ్మకం మరియు విశ్వసనీయతతో వచ్చినప్పుడు మీడియాకు ఇంతకంటే మెరుగైన కంటెంట్ మరొకటి ఉండదు.

ఈ పోల్‌ల ద్వారా భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకోవడంతో పాటు, ప్రతి ఎన్నిక ఫలితాలు వెలువడిన తర్వాత కూడా సమాధానం లేని అనేక ప్రశ్నలను మిగుల్చుతుంది, ఎందుకంటే ఎవరు ఎవరికి ఎందుకు ఓటు వేశారు అనే వివరాలు ప్రజలకు కానీ పరిశోధనా సంస్థలకు అందుబాటులో లేవు. వారి పని సమయంలో, ఈ సమాధానం లేని ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానాలను సేకరిస్తుంది, ఇది ఒక నిర్దిష్ట నీతి/సామాజిక సమూహం ఒక పార్టీకి ఎందుకు ఓటు వేయడానికి ఎంచుకుంది, వారు ఓటు వేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఓటర్లలో అత్యంత ముఖ్యమైన అంశాలు ఏమిటి మరియు కొత్త ప్రభుత్వం ఏమి చేస్తుందని వారు ఆశిస్తున్నారు మరియు ఈ డేటా పాయింట్లలో ప్రతి ఒక్కటి పోస్ట్ పోల్ విశ్లేషణ చేసినప్పుడు మీడియాకు మాత్రమే కాకుండా అన్ని రాజకీయ పార్టీలకు కూడా గొప్ప కంటెంట్‌గా ఉపయోగపడుతుంది.

