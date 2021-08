Porn Racket : మరో పోర్న్ రాకెట్ బట్టబయలు-నటి నందితా దత్తా అరెస్ట్-యువతులను ట్రాప్ చేసి...

India

oi-Srinivas Mittapalli

ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త,హీరోయిన్ శిల్పాశెట్టి భర్త రాజ్‌కుంద్రా పోర్న్ రాకెట్‌పై ఓవైపు విచారణ జరుగుతుండగానే మరో పోర్న్ రాకెట్ బయటపడింది. కోల్‌కతా కేంద్రంగా పోర్న్ రాకెట్ నిర్వహిస్తున్న నటి,ప్రముఖ మోడల్ నందితా దత్తాను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. 'నాన్సీ బాబీ' పేరుతో పాపులర్ అయిన నందితా దత్తా సెమీ పోర్న్ చిత్రాల్లో నటిగా,వాటికి నిర్మాతగా వ్యవహరిస్తున్నారు.

సినిమాల్లో అవకాశాల పేరుతో పలువురు యువతులను ఆమె ట్రాప్ చేశారన్న ఆరోపణలున్నాయి. వారిని బలవంతంగా పోర్న్ రాకెట్‌లోకి దింపుతున్న వైనం వెలుగులోకి వచ్చింది. నందితా దాస్ చేతిలో మోసపోయిన ఓ బాధితురాలు గత వారం కోల్‌కతాలోని న్యూ టౌన్ పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో ఈ వ్యవహారం వెలుగుచూసింది.

English summary

Nandita Dutta, a model-cum-actor from adult OTT content, and her associate Mainak Ghosh have been arrested in Kolkata for allegedly forcing young models into pornography either by luring them with a ‘break’ in OTT platforms or by threatening them.