బాలీవుడ్ సీనియర్ నటుడు అనుపమ్ ఖేర్ కేంద్రంలోని బీజేపీ ప్రభుత్వంపై షాకింగ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. బీజేపీ పాలనను గట్టిగా సమర్థించే ఆయన మొదటిసారి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా వ్యాఖ్యలు చేయడం హాట్ టాపిక్‌గా మారింది. కరోనా పరిస్థితులను డీల్ చేయడంలో ప్రభుత్వం ఎక్కడో చతికిలపడినట్లు కనిపిస్తోందని అనుపమ్ ఖేర్ వ్యాఖ్యానించారు. అంతేకాదు, జీవితమంటే కేవలం ప్రతిష్ఠను పెంచుకోవడం కాదని... అంతకుమించి అని బీజేపీ పాలకులు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. బీజేపీ పాలనను,నిర్ణయాలను ఎప్పుడూ వెనకేసుకొచ్చే అనుపమ్ ఖేర్ మొదటిసారి ఇలా వ్యతిరేక స్వరం వినిపించడం చర్చనీయాంశమైంది.

It is important to hold the government responsible for what is happening in the country in the wake of the second Covid wave, actor Anupam Kher said on Wednesday while asserting that public criticism towards authorities is “valid in lots of cases”.