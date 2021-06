స్కూల్స్ రీ ఓపెన్.. డేంజర్ జోన్ లో విద్యార్థులు ? చిన్నారుల తల్లిదండ్రులకు కరోనా ఫియర్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

భారతదేశంలో కరోనా కేసులు భారీగా తగ్గడంతో చాలా రాష్ట్రాలు ఆంక్షలను సడలించాయి. కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ, కరోనా నిబంధనలతో పాఠశాలలు నిర్వహించాలని, బెంచ్ కు ఒకరిని మాత్రమే కూర్చోబెట్టాలని రకరకాల నిర్ణయాలు తీసుకొని బడి గంట కొట్టానున్నాయి.అయితే కరోనా థర్డ్ వేవ్ తో పిల్లలకే ప్రధానంగా ముప్పు పొంచి ఉంది అని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్న తరుణంలో పాఠశాలలు తెరవడం అటు తల్లిదండ్రులకు, విద్యార్థులకు ఆందోళన కలిగిస్తుంది. ఇప్పుడు అందరికీ స్కూల్ ఫియర్ పట్టుకుంది.

English summary

Many states have eased restrictions as corona cases in India have reduced. With some precautions, various decisions have been made to maintain schools with corona rules and to have only one student sitting on the bench. However, the opening of schools comes at a time when experts are warning that children are the main threat posed by corona third wave, causing concern to parents and students. Now everyone is caught up in school fear.