పాకిస్థాన్ దుర్బుద్ధి: నియంత్రణా రేఖకు చేరువలో పాక్ నిర్మాణాలు.. భారత్ అభ్యంతరం

పాకిస్థాన్ భారతదేశంలో చొరబాటుకు కుట్రలకు తెగబడుతూనే ఉంది. భారతదేశంలో శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగించడానికి పాక్ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాదులను భారతదేశంలోకి పంపి పెద్ద ఎత్తున విధ్వంసాలకు ప్రయత్నాలు చేస్తున్న పాకిస్తాన్ ఇప్పుడు మరో కొత్త వ్యూహానికి తెరతీసింది. సరిహద్దులకు చేరువలో పాకిస్తాన్ అసాధారణ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తుంది. సీక్రెట్ గా నిర్మాణాలను చేపడుతుంది.

Uri | One terrorist neutralized, another terrorist caught during an operation in the Uri sector of Jammu and Kashmir: Major General Virendra Vats, GOC, 19 Infantry Division pic.twitter.com/YbJIEKBDdz

A Construction was started by Pakistan Rangers along the Line of Control in the Teetwal sector of Kupwara district of north Kashmir. The Indian Army has objected to the construction by saying in loudspeakers.