కేజ్రివాల్ సంచలనం-ఢిల్లీలో నిర్మాణ పనుల నిలిపివేత-వర్కర్లకు నెలకు రూ.5వేలు

India

oi-Syed Ahmed

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో కాలుష్య భూతం జనాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తోంది. దీన్ని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వాలు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా ఫలితం కనిపించడం లేదు. ఈ నేపథ్యంలో ఢిల్లీ ప్రభుత్వం ఇవాళ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. కాలుష్యానికి కారణమవుతున్న భవన నిర్మాణ పనుల్ని నిలిపేయాలని నిర్ణయించింది.

Construction activities have been stopped across Delhi in view of pollution. I have directed Labour Minister, Sh Manish Sisodia, to give Rs 5000 pm as financial support to each construction worker during this period, when construction activities are not permitted