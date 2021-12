కేజ్రీవాల్ హామీలు: మహిళలకు నెలకు రూ.వెయ్యి, కాంగ్రెస్ విమర్శతో ఆత్మపరిశీలన.. తప్పుగా మాట్లాడనా...

India

oi-Shashidhar S

పంజాబ్ ఎన్నికల వేళ అటాక్ కౌంటర్ అటాక్ జరుగుతోంది. వాస్తవానికి ఎన్నికలు వచ్చే ఏడాది జరుగుతాయి. కానీ ఇప్పటినుంచే నేతలు మాటల యుద్దానికి దిగుతున్నారు. సిద్దూ వర్సెస్ కేజ్రీవాల్ మధ్య అటాక్ పీక్ స్టేజీకి చేరింది. ఇవాళ పంజాబ్‌లో కేజ్రీవాల్ పర్యటించారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నికల నేపథ్యంలో హామీలు ఇచ్చారు. ప్రధానంగా మహిళలను ప్రస్తావించారు.

English summary

AAP chief and Delhi chief minister informed the women present at the event in Kartarpur that his party will give Rs 1,000 per month for each woman.