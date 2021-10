ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు: సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ లో సమీర్ వాంఖడే; తనపై కుట్ర అంటూ ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆర్యన్ ఖాన్ డ్రగ్స్ కేసు రోజుకో కొత్త మలుపు తిరుగుతుంది. ఈ కేసులో ఆర్యన్ ఖాన్ కు ఉచ్చు బిగించడం కోసం నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్పతివరకు ఆర్యన్ ఖాన్ కు బెయిల్ రాకుండా అడుగడుగునా అడ్డుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో నార్కోటిక్స్ కంట్రోల్ బ్యూరో జోనల్ డైరెక్టర్ సమీర్ వాంఖడే పై బాలీవుడ్ వర్గాల నుండి, అలాగే మహారాష్ట్ర మంత్రుల నుండి ఇప్పటికే పలు ఆరోపణలు వచ్చాయి. ఇక తాజాగా ఈ కేసులో సమీర్ వాంఖడేపై ఓ సాక్షి చేసిన వ్యాఖ్యలు పెను దుమారంగా మారాయి.

Witnes in #AryanKhan case made to sign on blank paper by NCB is shocking. Also thr r reports that thr ws demnd of huge money .CM UddhavThackeray said tht ths cases r made 2 defame Mah'shtra.Ths seems 2b comng tru @Dwalsepatil Police shd tk suo moto cognizance @CMOMaharashtra pic.twitter.com/zipBcZiRSm

English summary

NCB Zonal Director Sameer Wankhede is in self-defense in the Aryan Khan drugs case. The Rs 25 crore deal revealed in witness Prabhakar's affidavit. Sameer Wankhede has lodged a complaint with the Mumbai police alleging conspiracy against him.