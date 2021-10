ఆర్థర్ రోడ్ జైలు నుండి విడుదలైన ఆర్యన్ ఖాన్; పోలీసుల ఎస్కార్ట్ తో నేరుగా ఆ స్టార్ హోటల్ కు ఆర్యన్ !!

India

సూపర్ స్టార్ షారుక్ ఖాన్ తనయుడు ఆర్యన్ ఖాన్ దాదాపు నాలుగు వారాల తర్వాత ఈరోజు ముంబై జైలు నుంచి విడుదలయ్యాడు. క్రూయిజ్ షిప్ డ్రగ్స్ కేసులో 23 ఏళ్ల ఆర్యన్ ఖాన్ కు బాంబే హైకోర్టు గురువారం బెయిల్ మంజూరు చేసింది. అయితే ఆర్యన్ ఖాన్ బెయిల్ పత్రాలు శుక్రవారం సాయంత్రం 5:30 గంటల లోపు జైలు అధికారులకు చేరకపోవడంతో శుక్రవారం రాత్రి కూడా ఆర్యన్ ఖాన్ జైలులోనే ఉండాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. ఎట్టకేలకు శనివారం ఉదయం 11 గంటలకు,ఆర్యన్ ఖాన్ ఆర్థర్ రోడ్డు జైలు నుండి బెయిల్ పై విడుదలయ్యారు. 27 రోజుల తర్వాత జైలు జీవితం నుండి విముక్తి లభించింది.

English summary

Aryan Khan, son of superstar Shahrukh Khan, was released from Mumbai jail today after almost four weeks. A convoy of three Range Rover cars arrives at the Star Hotel where Shah Rukh Khan is staying. Mumbai police escort Aryan Khan with a fan frenzy.